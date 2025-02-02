Решетнік висловився про прогнози щодо закінчення війни й зізнався, чи планує виїзд з України

Український ведучий Григорій Решетнік висловив свій прогнози щодо припинення війни в Україні.

Зірка у фотоблогу прокоментував припущення юзера в Мережі, що "війна закінчиться до літа". На думку Решетніка, такий сценарій, на жаль, практично неможливий. Шоумен зауважив, що попри це, українцям не варто опускати руки. Натомість закликав пришвидшувати перемогу вчинками та донатами:

"Ні, на жаль, але ні. Якщо тільки воно раптово не зд*хн* - тільки тоді можливо. Тому не слухайте псевдоекспертів: "два-три тижні", "до Нового року", "до річниці…" Все це маніпуляції. Ворог підступний і прагне знищити нас. Тому ми маємо продовжувати підтримувати ЗСУ та вимагати від Заходу допомогу гарантій, під якими вони ставили свої підписи! Але ми точно вистоїмо та переможемо", - зазначив знаменитість.

Григорій Решетнік про війну в Україні / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Також фани поцікавилися у ведучого, чи не планує він виїжджати за кордон під час війни. Григорій у відповідь написав, що навіть попри таку можливість через статус багатодітного батька, цього робити не буде. Він додав, що його троє неповнолітніх синів також бачать своє життя виключно в Україні.

"Звичайно та безумовно – наша родина завжди залишалась в Україні, попри всі виклики та обставини. Емоційно часом дуже складно, але ми маємо залишатися разом з нашою країною і в горі, і в радості. Наші діти навіть думати не хочуть про переїзд, а ми тим паче", - підсумував ведучий.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік розповів про відпочинок в Домінікані під час війни. Шоумен пояснив, чому тривалий час замовчував поїздку з дітьми та дружиною.