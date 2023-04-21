Решетнік висловився про скандал Топольского з переможницею "Холостяка-12": "Почуття досі живуть"

Телеведучий Григорій Решетнік висловився про публічні чвари бізнесмена Алекса Топольского та переможниці проєкту "Холостяк-12" Катерини Лозовицької.

Після закінчення шоу ексзакохані продовжують негативно висловлюватися в бік одне одного та відкривати нові неприємні подробиці їхніх стосунків.

Тож прихильники пари поцікавилися у ведучого шоу, що він думає про цей конфлікт та кого підтримує. У сторіз в Instagram Решетнік відповів, що вважає, що почуття між Катериною та Алексом, мабуть, досі не вщухли.

"Зізнатись, не встигаю стежити за усіма перипетіями життя героїв своїх проєктів... Але, якщо у них є реакція на слова і вчинки одне одного - значить почуття досі живуть. Якщо почуття проходять - людям стає просто байдуже, що відбувається в житті, колись коханої людини... А тут, я так розумію, зовсім інша ситуація", - сказав Григорій.

Решетнік прокоментував скандал Лозовицької та Топольского / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, що нещодавно Катерина пригадала, як Алекс у стані алкогольного сп'яніння намагався повернути їхні стосунки після проєкту. Після цієї заяви Топольський сказав, що Лозовицька просто не може його відпустити.

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