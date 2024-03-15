Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР і хто його підставив

Ведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі у Львові, де він був зірковим тамадою.

Зокрема, за словами ведучого, він не вважає весілля у воєнний час недоречними. Адже на таких заходах багато людей отримують роботу, таким чином сплачуються податки.

Прокоментував Решетнік і свою фразу "гуляє вся країна", яку сказав на весіллі експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви.

"На цьому весіллі присутні військові, ми збираємо донати для військових, ми співаємо гімн України, ми кричимо "Слава Україні", ми, стоячи, робимо хвилину мовчання і ми постійно про це говоримо, тому що це весілля у Львові. Другий день — у вишиванках… Потім береться ця фраза, вирвана з контексту, тому що я, коли побачив, скільки людей, я сам здивувався, я кажу, що таке враження, що сьогодні гуляє вся Україна. Це не говорить про те, що я думаю. Це в контексті, — тому давайте вітати молодят", — пояснив Решетнік в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Також Решетнік поділився, що не відчуває, що його після цього весілля ненавидять, адже бачить позитивну реакцію людей на себе. Разом з тим, вважає ведучий, це була спеціально влаштована акція проти нього. І зробив це його ексколега з СТБ, який хотів його підсидіти. Втім, імені Григорій Решетнік називати не став.

Нагадаємо, що у середині жовтня 2023 року колишні прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва влаштували помпезне дводенне весілля у Львові. Обурення в суспільства викликало те, що молодята гуляли свято з розмахом. На першому дні весілля було понад 300 гостей, а на другому – 500. До слова, лише весільний торт оцінили в понад 100 тисяч гривень. На весіллі Григорія Решетніка запросили бути тамадою.

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