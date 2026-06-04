Решетніки розсекретили сюрприз сину на 9-річчя і показали, що йому подарували

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

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У родині українського ведучого Григорія Решетніка та його дружини, блогерки Христини, особливе свято.

У середнього сина подружжя — Дмитра — день народження. Хлопчині 4 червня виповнюється вже 9 років. Зіркові батьки показали, як вітали сина з особливим святом. Григорій та Христина Решетніки підготували для Дмитра низку сюрпризів.

Вони замовили святкові повітряні кульки. Звичайно, батьки не забулись про вподобання сина. Оскільки Дмитро обожнює футбол, то й повітряні кульки були у форі м’ячів.

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«Дякуємо, що ти є такий! Розумний, добрий, харизматичний, сміливий, веселий і наполегливий хлопчик. Це так круто, що ти сам обрав для себе футбол ще від 2 рочків (ходив бутсав постійно той мʼяч), а потім в 4 роки уже просив, щоб віддали тебе грати в школу футболу», — пригадує Христина.

Також батьки замовили для іменинника торт. Смаколик, до речі, теж був тематичний — у стилі футболу. На торті красувалась свічка у вигляді цифри 9, яку потім Дмитро радісно задував і, звичайно ж, загадував бажання.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Ми захоплюємося тим, як ти йдеш до своїх цілей, як борешся за кожен м’яч на футбольному полі і як ніколи не здаєшся. Саме ці якості допоможуть тобі перемагати не лише у футболі, а й у житті!» — звернулась до сина Христина.

Окрім того, батьки розсекретили й подарунки Дмитру. Хлопчик отримав низку презентів. Зокрема, батьки подарували йому набір Lego, який коли скласти, має вигляд «Золотого м’яча», а також спортивне взуття для футболу.

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«Ми всією сімʼєю хочемо сказати, як сильно любимо і пишаємось тобою. Бажаємо тобі міцного здоров’я, справжніх друзів, яскравих емоцій, багато забитих голів, красивих перемог і незабутніх моментів. Пам’ятай: для нас ти вже чемпіон. Не через кубки чи медалі, а тому що ти наш син і найкращий в світі брат», — завершила привітання Христина.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік разом із дружиною насолоджувався відпусткою в Туреччині. Шоумен здивував витратами на розкішний відпочинок.

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