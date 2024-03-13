Режисер "20 днів у Маріуполі" під час промови на "Оскарі" довів голлівудських зірок до сліз

Мстислав Чернов розповів, як у залі запанувала тиша під час його промови.

Режисер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", яка отримала "Оскар" Мстислав Чернов розповів, як присутні у залі театру "Долбі" відреагували на його промову.

Режисер поділився, що коли він піднявся на сцену за статуеткою і почав говорити, у залі запанувала тиша.

"В залі була така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію", - поділився Чернов в інтерв'ю для "Голосу Америки".

Режисер вважає, що таким чином присутні у залі почули його і зрозуміли кожне слово, яке він сказав за 45 секунд, виділених для промови.

"Я відчуваю, що так, мене почули. І декілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець", - зізнався Чернов.

За словами режисера, він багато думав, що сказати і до останнього не був впевнений, що саме промовить на сцені:

"У мене було стільки пропозицій, стільки ідей від людей з усієї країни щодо того, що сказати. І, насправді, було досить складно вирішити, що говорити. Ви повинні їх вкласти у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був впевнений, що я збираюся сказати. І всі, з ким я спілкувався режисери, актори - вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається. І ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей", - сказав Чернов.

Зазначимо, що стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" стала тріумфатором кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня відбулася 96-та церемонія премії "Оскар-2024". У нашому матеріалі ви можете ознайомитися з усіма лауреатами найголовнішої кінопремії року.

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