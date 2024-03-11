Український режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов прибув на "Оскар-2024"

Режисер з'явився на червоній доріжці без своєї команди.

Український режисер Мстислав Чернов, фільм якого номіновано на "Оскар-2024", прибув на червону доріжку.

Кіномитець прибув у стриманому чорному костюмі і попозував перед об'єктивами папараці на знаменитій кінопремії. Щоправда, він був без своєї команди фільму "20 днів у Маріуполі", який цьогоріч представлений у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". До слова, букмекери обіцяють, що стрічка стане переможною у своїй категорії.

Перемога фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова стане першою в історії кінематографа українською стрічкою, яка перемогла на "Оскарі". Окрім Мстислава до створення фільму долучилися журналісти Євген Малолєтка і Василіса Степаненко.Вони відзнімали матеріал у перші дні повномасштабного вторгнення в Маріуполі й отримані матеріали поклали в сюжет номінованої кінокартини. Зокрема, у ній присутні кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки.

Мстислав Чернов / Фото: Getty Images

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно слідкує за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2024" та веде текстову трансляцію, щоб першими сповістити про всіх лауреатів кінопремії.

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