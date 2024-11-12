Режисер фільму "Довбуш" шокував, скільки членів кінокоманди полягли у боях за Україну

Український режисер Олесь Санін виступив з важливою промовою під час міжнародного форуму Центральної і Східної Європи "Via Carpatia" у Києві.

Так, режисер, який знімав фільм "Довбуш", розповів про подальшу долю членів команди. Зокрема, повідомив, що близько 70 людей зараз служать у лавах ЗСУ. Крім того, кінокоманда зазнала і втрат. Війна забрала п’ятеро людей, які нещодавно створювали найкасовішу українську ігрову стрічку 2023 року. До того ж семеро членів команди нині вважаються зниклими безвісти.

"Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п’ятеро загинули, семеро зникли безвісти, 70 зараз служать у лавах Збройних сил України і Сил оборони, зокрема, актори, каскадери, кінотехніки, художники, оператори. Оператор картини Сергій Михальчук зараз у ЗСУ, в розвідці, і буквально зараз він десь на лінії зіткнення в Курській області. Двоє акторів у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша", - цитує Саніна видання "Детектор медіа".

Олесь Санін

Також режисер розповів і хороші новини. Олесь зазначає, що художниця з костюмів Гала Отенко за свої роботи виборола декілька нагород Польської кіноакадемії за останній час.

"Частина знімальної групи, прекрасна частина, виїхала зі своїми дітьми за кордон, і переважна більшість із них зараз має роботу за професією в суміжних кіноіндустріях. Гала Отенко, наша художниця з костюмів, за час війни зробила п’ять ігрових картин як художниця з костюмів у Польщі й отримала дві нагороди Польської кіноакадемії за це. Поки війна, мене запитують, який мій наступний фільм. А я кажу: мій наступний фільм – перемога", - розчулює режисер "Довбуша".

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Сова розповів, де він служить після того, як його перевели до іншої бригади ЗСУ.