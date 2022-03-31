Режисер фільму "Не час помирати" приїхав до Києва та підтримав українців

Режисер фільму "Не час помирати" приїхав до Києва та підтримав українців

Раніше знаменитість був у Львові.

Режисер останнього фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Кері Фукунага приїхав до Києва.

Про це він повідомив у своєму Instagram та опублікував відповідні світлини.

Загалом, Кері проїхався вулицями Києва. Він приєднався до проєкту World Central Kitchen, який спрямований на забезпечення харчуванням.

Кері Фукунага / instagram.com/cary_fukunaga

Раніше режисер був у Львові. Там він спілкувався з переселенцями, а також волонтерами. Він публікував їхні історії на своїй сторінці в Instagram, аби більша кількість людей знала, що наразі відбувається в Україні.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор та режисер Шон Пенн приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. Організація знаменитості хоче підтримати українців у боротьбі за свободу та суверенітет.

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