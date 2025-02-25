Режисер Горов назвав зрадницю Ані Лорак "хабалкою" і здивував, як її змінила Росія

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов розкритикував позицію Ані Лорак під час війни.

Як відомо, артистка повністю стала на бік держави-терористки та навіть мала наміри змінити українське громадянство на вороже. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" режисер зізнався, що більшість українських зірок після слави в російському шоубізнесі змінювалися в гірший бік через нові негативні риси характеру.

"Моє ставлення до багатьох українських артистів почало змінюватись щойно вони більшість часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони просто на очах почали змінюватись, як на мене, в гірший бік. Ставали більш корисними, зухвалими, грубими, скнарами", - пояснив Горов.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Тож за таким принципом, на думку Семена, Ані Лорак і пішла зрадницькими стежками. Він зазначає, що навіть до повномасштабної війни негативний вплив Росії на виконавицю вже був неабияк помітним. А вже під час агресії РФ вона просто ще виразніше заявила про те, ким була раніше.

"І навіть Кароліна, коли дуже довго була в Росії, її продюсер був Кіркоров, то я почав відчувати, що в мене немає про що з нею розмовляти, що це вже якась інша людина. Не та дівчинка така тонка і глибока, усміхнена, а це якась вже пихата провінційна діва, така хабалка", - заявив режисер.

Нагадаємо, не лише Ані Лорак зрадила Україну, а й інші артисти. У цьому списку опинилася й співачка Таїсія Повалій. Однак нещодавно путіністка поплатилася за підтримку війни.

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