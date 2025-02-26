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Режисер Горов пригадав, яким був Данилко на початку кар'єри та чому їхнє спілкування погіршилося

Режисер Горов пригадав, яким був Данилко на початку кар'єри та чому їхнє спілкування погіршилося

Режисер Горов пригадав, яким був Данилко на початку кар'єри та чому їхнє спілкування погіршилося

Андрій Данилко, Семен Горов

Знаменитість пояснив, чим тоді ще юний артист відрізнявся від іменитих зірок.

Відомий український режисер Семен Горов пригадав перше знайомство з шоуменом Андрієм Данилком.

А сталося воно ще за часів, коли Андрій навчався в училищі та жив у гуртожитку. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Горов зізнався, що вже тоді юнак так само був серйозним і вимагав поваги до себе. Зокрема, відмовлявся виступати без гонорару просто заради реклами, як робили це більш знамениті на той час його колеги.

"Сказали, що він живе у гуртожитку естрадно-циркового училища, є телефон вахти. Через хвилину Андрій спускається і я запрошую його виступити разом з артистами, серед яких Ротару, Білик… А він запитує, скільки гонорар. А я відповідаю, що це безкоштовно й це телебачення, Новий рік і реклама. А він каже, що ні, безкоштовно не буде зніматися. А я з повагою відреагував, запропонував зустрітися", - розповів режисер.

Семен Горов, Вєрка Сердючка з мамою / © Facebook Семена Горова
Семен Горов, Вєрка Сердючка з мамою / Фото: Facebook Семена Горова

Семен організував зустріч і все ж домовився з талановитим артистом про участь у зніманнях. У такому тандемі вони почали співпрацювати, але згодом їхні шляхи дещо розійшлися. На думку режисера, цьому міг посприяти фільм про Сердючку і проблема, пов’язана з ним:

"І ми торгувалися за гонорар. Це дуже талановитий артист, який поважає гурт, з яким працює. До речі, з цим фільмом "Пригоди Вєрки Сердючки", коли я відмовився переробляти його, а його не взяли в ефір на ОРТ, то можливо, це його так…  Ми потім працювали, але щось зламалося. Але у мене до Андрія чудове ставлення як до дуже талановитої людини, гарного актора. Він дійсно може бути смішним і глибоким", - підкреслив Горов.

Нагадаємо, раніше Семен Горов зізнався, що отримав відстрочку від мобілізації. Режисер назвав причину, чому не може служити на фронті.

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