Режисер Горов пригадав, яким був Данилко на початку кар'єри та чому їхнє спілкування погіршилося

Відомий український режисер Семен Горов пригадав перше знайомство з шоуменом Андрієм Данилком.

А сталося воно ще за часів, коли Андрій навчався в училищі та жив у гуртожитку. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Горов зізнався, що вже тоді юнак так само був серйозним і вимагав поваги до себе. Зокрема, відмовлявся виступати без гонорару просто заради реклами, як робили це більш знамениті на той час його колеги.

"Сказали, що він живе у гуртожитку естрадно-циркового училища, є телефон вахти. Через хвилину Андрій спускається і я запрошую його виступити разом з артистами, серед яких Ротару, Білик… А він запитує, скільки гонорар. А я відповідаю, що це безкоштовно й це телебачення, Новий рік і реклама. А він каже, що ні, безкоштовно не буде зніматися. А я з повагою відреагував, запропонував зустрітися", - розповів режисер.

Семен Горов, Вєрка Сердючка з мамою / Фото: Facebook Семена Горова

Семен організував зустріч і все ж домовився з талановитим артистом про участь у зніманнях. У такому тандемі вони почали співпрацювати, але згодом їхні шляхи дещо розійшлися. На думку режисера, цьому міг посприяти фільм про Сердючку і проблема, пов’язана з ним:

"І ми торгувалися за гонорар. Це дуже талановитий артист, який поважає гурт, з яким працює. До речі, з цим фільмом "Пригоди Вєрки Сердючки", коли я відмовився переробляти його, а його не взяли в ефір на ОРТ, то можливо, це його так… Ми потім працювали, але щось зламалося. Але у мене до Андрія чудове ставлення як до дуже талановитої людини, гарного актора. Він дійсно може бути смішним і глибоким", - підкреслив Горов.

Нагадаємо, раніше Семен Горов зізнався, що отримав відстрочку від мобілізації. Режисер назвав причину, чому не може служити на фронті.

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