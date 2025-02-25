Режисер Горов заговорив про лицемірство Меладзе і припустив, де він зараз перебуває

Разом вони співпрацювали у часи існування гурту "ВІА Гра".
Відомий український режисер Семен Горов, який нещодавно розкритикував зрадницю Ані Лорак, прокоментував діяльність Костянтина Меладзе та їхні стосунки під час війни.
Так, Горов свого часу співпрацював з продюсером гурту "ВІА Гра". Він робив кліпи для колективу. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість припустив, що під час війни Меладзе живе у Німеччині. Семен доволі тепло відгукується про колегу, але водночас пригадує його неочікуваний вчинок. Як зізнається режисер, він здивувався не побачити свого імені у фільмі про створення "ВІА Гри". Тим не менш, пробачив це колезі й припускає, що так можливо сталося через заздрощі.
"Я думаю, що він за кордоном десь в Німеччині був. Наскільки я знаю. До Кості я добре ставлюся, він мені багато чого дав як режисеру. Звичайно, багато працювали, і це згадується з теплотою. Колись він мені допоміг купити першу квартиру в Києві, позичив грошей. Єдине, що мені здалося дивним, коли свого часу на ТБ був великий фільм про "ВІА Гру", де дуже багато було інтерв'ю, людей, які з ними працювали, про їхній шлях, склади різні, що жодним чином моє ім'я не прозвучало. Я навіть зараз не розумію чому. Можливо, у нього закралася така думка, що дехто вважає успіх "ВІА Гри" і моєю заслугою. Але можу помилятися. Прощаю йому", - наголосив Семен Горов.
Нагадаємо, нещодавно Семен Горов став на захист Софії Ротару та пояснив, чому вона мовчить про війну в Україні.
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