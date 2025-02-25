Режисер Горов заговорив про лицемірство Меладзе і припустив, де він зараз перебуває

Відомий український режисер Семен Горов, який нещодавно розкритикував зрадницю Ані Лорак, прокоментував діяльність Костянтина Меладзе та їхні стосунки під час війни.

Так, Горов свого часу співпрацював з продюсером гурту "ВІА Гра". Він робив кліпи для колективу. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість припустив, що під час війни Меладзе живе у Німеччині. Семен доволі тепло відгукується про колегу, але водночас пригадує його неочікуваний вчинок. Як зізнається режисер, він здивувався не побачити свого імені у фільмі про створення "ВІА Гри". Тим не менш, пробачив це колезі й припускає, що так можливо сталося через заздрощі.

Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

"Я думаю, що він за кордоном десь в Німеччині був. Наскільки я знаю. До Кості я добре ставлюся, він мені багато чого дав як режисеру. Звичайно, багато працювали, і це згадується з теплотою. Колись він мені допоміг купити першу квартиру в Києві, позичив грошей. Єдине, що мені здалося дивним, коли свого часу на ТБ був великий фільм про "ВІА Гру", де дуже багато було інтерв'ю, людей, які з ними працювали, про їхній шлях, склади різні, що жодним чином моє ім'я не прозвучало. Я навіть зараз не розумію чому. Можливо, у нього закралася така думка, що дехто вважає успіх "ВІА Гри" і моєю заслугою. Але можу помилятися. Прощаю йому", - наголосив Семен Горов.

Нагадаємо, нещодавно Семен Горов став на захист Софії Ротару та пояснив, чому вона мовчить про війну в Україні.

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