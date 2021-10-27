Режисер "Гри в кальмара" розсекретив, який гонорар отримав за знімання серіалу

Також він розповів, чому у нього під час знімань почали випадати зуби.

Режисер південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок розсекретив свій гонорар.

Так, стрічка здобула неабияку популярність. Завдяки серіалу "Гра в кальмара" компанія Netflix заробила близько 900 млн доларів.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Втім, гонорар режисера виявився не таким великим. В інтерв’ю The Guardian Хван Дон Хьок зізнався, що він не надто заможний.

"Я не дуже заможний. Але мені вистачає. У мене є їжа на столі. Netflix не дав мені бонусу. Мені заплатили відповідно до початкових умов контракту", — говорить режисер.

"Гра в кальмара" / кадри з серіалу

Також Хван Дон Хьок додав, що він заробив набагато менше, аніж виграв головний герой серіалу. Зауважимо, грошовий приз у "Грі в кальмара" склав 45,6 млрд вон, а це близько 38,5 млн доларів.

До речі, режисер зізнався, що під час знімань у нього почали випадати зуби через стрес.

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