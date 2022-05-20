Режисер номеру Kalush Orchestra прокоментував символізм у постановці гурту на "Євробаченні"

Режисер Олексій Гончаренко вважає, що номер не був надто геніальний, чого не скажеш про композицію, яка, врешті, перемогла на "Євробаченні-2022".

Сьогодні до програми "Сніданок з 1+1" завітав режисер Олексій Гончаренко. Саме він є генпродюсером компанії Friends Production, яка створювала телевізійну версію українського нацвідбору-2022 та переможний номер на конкурсі для Kalush Orchestra.

Режисер особисто з представниками України був у Турині та безмежно радів перемозі України. Говорить, що попри багаторічний досвід створення телевізійних програм, сам повівся на інтригу під час оголошення балів.

"Я цього разу сам став жертвою телевізійних інтриг. Коли було оголошення балів від журі, я забув, що ще мають бути бали від глядачів, тому ми вже засмутились трохи. За кулісами поруч сиділи шведи та британці, останні вже потирали руки, розуміючи, що майже перемогли. Потім почали оголошувати бали глядачів, камери стали активно знімати українську делегацію та навіть нас за лаштунками, щоб зафільмувати переможні емоції. Ми були неймовірно раді", - розповів Гончаренко.

Продюсер Олексій Гончаренко про закулісся "Євробачення 2022" та як готувався номер гурту Kalush

Над номером гурту на "Євробаченні-2022" працювали два постановники: Максим Постюк та Олексій Жембровський. Кінець номера Kalush Orchestra викликав шквал емоцій у соцмережах, оскільки користувачі побачили у заключному кадрі прапор Донеччини. Чи було це насправді – Гончаренко відповів доволі неоднозначно: "якщо подобається – то так було задумано, а якщо ні – то це сталось випадково".

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Режисер вважає, що, першою чергою, перемогу Україні принесла дуже хітова пісня, а не номер, який особисто він вважає професійно зробленим, але не геніальним.

"Я не буду казати, що це був геніальний номер від нас. А от пісня – вона насправді геніальна. Тому що її співали всі. Її дуже легко повторити. Вона хітова та, як кажуть музичні експерти, має хук. Це те, що влізає в голову і викинути це вже неможливо. І це народжений хіт, штучно його зробити – дуже важко", - коментує Гончаренко.

Щодо заяви лідера гурту Олега Псюка зі сцени конкурсу про "Азовсталь", режисер коментує, що це була ідея самого Олега, і звісно українська делегація з хвилюванням чекала на заяву організаторів "Євробачення", адже це могло стати причиною дискваліфікації країни. Проте цю заяву розцінили як гуманітарний заклик.

Олексый Гончаренко

Якщо згадати, то особисте спілкування Олексія Гончаренка та Kalush Orchestra почалось зі скандалу на нацвідборі, коли гурт звинувачував організаторів у фальсифікації голосів. За словами режисера, налагодження стосунків під час підготовки номера для "Євробачення" було складним, проте він на хлопців не в образі, адже вони таким чином виборювали своє право представити Україну та просили показати голоси глядачів, за якими вони перемогли, як і було сказано під час прямого ефіру нацвідбору в лютому. Підготовка номера була у Львові вже після повномасштабного вторгнення, тому увесь негатив був залишений у минулому задля підготовки гарної постановки.

А от щодо скандалу з Аліною Паш, яка не змогла довести, що їздила до анексованого Криму через український кордон, та була дискваліфікована організаторами нацвідбору, попри перемогу, Гончаренко прокоментував: "Аліні не вистачило сміливості сказати так, як воно було. І ця гра спрацювала 100% проти неї".

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