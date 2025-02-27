Режисер Семен Горов висловився про 14-річного сина і чи планує вивозити його за кордон під час війни

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов розповів про свого сина Івана від другого шлюбу з Яною Помазан.

Під час війни родина проживає в Україні. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" режисер зізнався, що поки йому важко сказати про майбутнє 14-річного сина. Він зізнається, що дружина переймається за безпеку нащадка та поки вони не знають, чи виїде він за кордон. Щоправда, Горов не відкидає того, що Іван поїде до іноземного університету.

"Я про це не думав. Моя дружина про це думає, вона, звичайно, як будь-яка мама переживає. По-друге, мені складно буде як батьку, якщо він десь буде не зі мною. Хочу бачити, як він зростає, брати в цьому участь. А там як буде, подивимось. Думаю, що у 14 зарано ще про це говорити. Якщо казати про освіту там за кордоном, то це можливо", - зазначив Семен.

Син Семена Горова / Фото: Facebook Семена Горова

Режисер говорить, що під час війни син уже бував за кордоном. Зокрема, навідувався до своєї сестри Стасі в США. Там же хлопець проводив час у таборах і навіть ходив до школи.

"Рік тому їздив на чотири місяці до Нью-Йорка. У мене там живе донька, його сестра Стася. І він жив у неї чотири місяці, ходив до школи, потім літо проводив в таборах. Звичайно, і він сумує, і ми сумуємо, хоча він з рідними людьми. Серце розривається", - додав знаменитість.

Нагадаємо, раніше Семен Горов висловився про шоумена Андрія Данилка. Режисер пригадав, яким артист був на початку кар'єри та чому погіршилося їхнє спілкування.

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