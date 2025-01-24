Режисер "Слуги народу" Кирющенко відмовився від громадянства РФ і розкрив, де він зараз живе

Режисер "Слуги народу" та "Сватів" Олексій Кирющенко заявив, що змінив російське громадянство.

За словами знаменитості, він вже відмовився не лише від роботи в державі-терористці, але й протягом п'яти років є громадянином України. Тож попри всі чутки, з Росією його більше нічого не пов'язує.

"Я в Росії? У мене вже п'ять років українське громадянство, щоправда, чомусь продовжують писати, що маю лише посвідку на проживання. Знаючи чудово, що це не так", - розповів Кирющенко в інтерв'ю oboz.ua.

Крім того, режисер поділився, як отримав паспорт України замість російського. За словами Олексія, спочатку він отримав посвідку на проживання тут, а згодом йому дозволили мати статус повноцінного громадянина України.

Олексій Кирющенко

"Я народився у Харкові, мешкав у Дніпропетровську, потім – у Харківській області. Після школи вступив до Дніпропетровського театрального училища. Пішов до армії і знову повернувся до Дніпропетровська. Потім перша дружина підбила вступити до Щукінського училища у Москві. Але я завжди казав, що Москва – це філія Києва (сміється). У російському театральному виші мене виховували євреї та українці. А від 2012 року я фактично вже більше мешкав тут, ніж там. Згодом отримав посвідку на проживання, потім – паспорт. Найбільше хвилювався з приводу набуття громадянства мій батько. Тато, мама, брат – усі жили тут, тут поховані", - зізнався режисер.

Також Кирющенко поділився, що вся його родина має проукраїнську позицію. Ба більше, син режисера обіймає посаду офіцера ГУР.

"Син у мене служить, він офіцер ГУР, великий патріот України. Є ще три дочки. Один онук, три внучки", - додав зірка.

Олексій Кирющенко з сином

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