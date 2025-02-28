Режисер "Титаніка" Кемерон розкритикував Трампа і втік зі США за новим громадянством

Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", виїхав із США.

Річ у тім, що 70-річний Кемерон не погоджується з діями новообраного президента Дональда Трампа. Він вважає, що Америка відійшла від тих цінностей, за які боролася роками, та новий лідер спустошить країну у власних інтересах:

"Це жахливо. Я сприймаю це, як відхід від усього пристойного. Америка не відстоює нічого, якщо вона оминає те, що історично відстоювала раніше. Це втрачає будь-який сенс, і я думаю, що вони спустошать її (Америку – прим. ред.) так швидко, як тільки можуть, заради власної вигоди", - наголосив Джеймс в інтерв'ю Stuff.

Джеймс Кемерон / Фото: Associated Press

Тож у зв'язку з цим режисер обрав для себе нову країну для проживання – Нову Зеландію, яку вважав своїм домом протягом 14 років. Ба більше, Кемерон навіть роздумує про зміну громадянства. Утім, навіть після еміграції він говорить, що не почувається у безпеці, бо "всі ми так чи інакше живемо в одному світі". Тим не менш, тішиться, що став менш дотичним до Трампа.

"Я не знаю, чи почуваюся тут у більшій безпеці, але точно відчуваю, що мені не потрібно щодня читати про все на перших шпальтах. Бо просто нудить від цього. На щастя, у ЗМІ Нової Зеландії це розміщується принаймні на третій сторінці. Я просто не хочу більше бачити обличчя цього чоловіка на першій сторінці газети. Це ніби спостерігати за автокатастрофою, яка стається знову й знову", - зізнався режисер відомих фільмів.

Нагадаємо, нещодавно скандальний продюсер Потап прокоментував новий законопроєкт Мінкульту, який забороняє чоловікам-артистам виїжджати з України під час війни.

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