Режисер Залевський здивував розміром своєї пенсії і зізнався, як став безробітним

Також режисер розповів, як під час війни намагався знайти роботу.

Український режисер і дизайнер Олексій Залевський зізнався, як став безробітним та почав отримувати пенсію.

Знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізнався, що нині перебуває в пошуках роботи. Однак під час війни це неабияк складно. Хоч режисер і вдосконалив свої знання з виробництва кіно і вивчив певні програми з монтажу, але він поки що не отримував відповідних пропозицій щодо роботи.

"Я в пошуках якоїсь роботи. Я навіть писав деяким в групі "Кіносоюз". Я просто, поки був час, почав вивчати програми з монтажу: світлокорекційні, постпродакшн. У мене просто лежить третій фільм. Я розумів, що наймати компанію, платити кошти – в мене зараз немає цієї можливості. Тому я сів і почав потихеньку вчитися. Потихеньку я вивчив всі ці основні програми. Але поки немає роботи, мені ніхто не пропонував", - поділився Залевський.

Олексій Залевський / Фото: скриншот з відео

Режисер шукав роботу навіть на світовому ринку, але з цим теж поки що не склалося.

"Я навіть виходив на якісь світові сайти. Але там за 3-5 доларів на годину працювати – це така якась робота примітивна. Я був готовий на таку роботу, але поки в мене не склалося", - говорить режисер.

За словами Залевського, нині він – пенсіонер. Режисер отримує пенсію в розмірі понад дві тисячі гривень.

"Я – пенсіонер. Я не жартую! У мене офіційна пенсія 2070 гривень", - додав Залевський.

Нагадаємо, раніше Олексій Залевський відверто зізнався, що колись мав секс з чоловіком. Втім, зауважив режисер та стиліст, він не відносить себе до ЛГБТ-спільноти.

Олексій Залевський

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