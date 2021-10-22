Режисера "Єралашу" Білостоцького звинуватили в розбещені неповнолітніх

Наразі він перебуває в СІЗО.

Режисера-постановника кіножурналу "Єралаш" і телесеріалу "Слід" Іллю Білостоцького звинуватили в розбещені неповнолітніх.

Як пише РЕН ТВ, у чоловіка вдома під час обшуку знайшли фото та відео з оголеними особами, які не досягли 18-річного віку.

Іллю Білостоцького заарештували / kino-teatr.ru

Відомо, що Білостоцького заарештували ще 14 жовтня 2020 року. Щоправда, рідні приховували це. Вони говорили, що режисер серйозно захворів. Однак у реєстрах Пресненського суду Москви є кримінальна справа про наругу над дитиною щодо повного тезки Білостоцького, де вказана саме ця дата арешту чоловіка.

Наразі він перебуває в СІЗО. Окрім того, режисера підозрюють у зґвалтуванні.

Повідомляється, що звинувачення пізніше було посилено до ч. 3 ст. 134 КК РФ – "Статеві зносини й інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку".

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