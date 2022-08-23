Режисерка Ворожбит про Писанку: "Сподівалась, що до кінця літа повернеться на знімальний майданчик"

Ексклюзивно для "Сніданку з 1+1" ведучому Єгору Гордєєву вдалось взяти ексклюзивне інтерв’ю у кінорежисеркою Наталії Ворожбит.

Саме у її стрічці "Демони" Руслана Писанка отримала головну роль, яку називала найважливішою в своєму житті. Єгор та Наталія – колишні шефи Писанки у телевізійному та кіножитті. У спільній розмові вони обговорили, як Руслана віддавала себе професії, водночас знімалась у кіно та щодня виходила у прямий ефір шоу "Твій день" та як була впевнена, що до кінця літа обов’язково повернеться до професії.

За словами Гордєєва, Руслані було дуже важливо повернутись на великий екран. Також він пригадав, як акторка та телеведуча висловилась щодо ролі у фільмі "Демони".

"Вона мені пошепки сказала: "Я не знаю, але мені здається, що це найкрутіша кіноробота у моєму житті", - розповів телеведучий.

Руслана Писанка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Сама режисерка Ворожбит дуже самокритично ставиться до своєї роботи, проте запевняє: Руслана там надзвичайна та неперевершена, її точно такою ніхто не бачив. За її словами, це дійсно нова Руся. Режисерка привідкрила завісу фільму та ексклюзивно у "Сніданку з 1+1" розповіла про роль Писанки у фільмі "Демони".

"Героїню звати Ніна, для мене це пострадянська Україна. Історія про те, як до українського села приїздить росіянин. У героїв починаються стосунки, які спочатку нагадують велику любов, а потім це перетворюється на їхню особисту війну", - поділилась Ворожбит.

Одним з найдраматичніших моментів за останній рік життя Писанки стало її падіння під час вистави, яке призвело до перелому ноги. Саме з того часу акторка та телеведуча не з'являлась ні на знімальному майданчику фільму, ні у студіїї інфотейнментшоу "Твій день", де була ведучою. Наталія особисто була присутня в залі під час того рокового виступу. Говорить, що одразу зрозуміла, що сталось, проте глядацька зала до останнього думала, що падіння Руслани – це сценарний задум.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/nadyameiher

"Ми до останнього допомагали зі швидкою… Вона лежала по центру зали, у сукні на фінальний вихід і питала: "Ну як вам вистава?". Ну це Руся, настільки їй це було важливо. Біль був жахливим, вона дуже сильно зламала ногу. Але публіка від вистави була в захваті, стогнала від щастя, підспівувала разом із нею. Вона як богиня танцювала на великих підборах. Руся потім сказала, що, мабуть, так треба, мабуть я кудись сильно бігла. Мені треба було думати про пріоритети, зупинитись" - розповіла режисерка.

Про тяжку хворобу акторка розповіла колегам дуже завуальовано. Називала її "болячкою", але казала, що до літа вона повернеться на знімальний майданчик. Говорила, що обов'язково все поборить і стрічка "Демони" буде дознята. "До кінця літа я сподіваюсь, що все буде добре, ось так вона сказала", - зазначила Ворожбит.

Фактично для Руслани Писанки роль Ніни у "Демонах" - її перша головна роль в українському кіно. Сама акторка зізналась Наталії про те, що бачила нелюбов українських режисерів до неї. А сама Ворожбит це пояснює так: "Вони просто її боялись, бо вона діва та брила".

Руслана Писанка у фільмі "Демони" / Фото: facebook.com/natalia.vorozhbyt

Єгор та Наталія пригадали, що Руслана мала певну фішку на кастингах. Наприклад, сильно запізнюватись. Проте Писанка могла одразу заповнити простір власною енергію. І, попри її популярність, вона взагалі не мала зіркової хвороби, капризів, проте була дуже професійна та працьовита. Наталія додає: "Найбільш відданої людини на знімальному майданчику складно було собі уявити".

Її такою не бачили! Режисерка Наталія Ворожбит про останню роль Руслани Писанки у фільмі “Демони”

Задля цієї важливої ролі Писанка не побоялась навіть підстригти своє волосся. Єгор Гордєєв пригадав, як Руслана повідомила йому про це. Вона пішла на цей крок і в перуках виходила в ефір, щоб глядачі не помітили змін у зовнішності.

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