Режисерка-втікачка Оксана Байрак заявила, що з РФ легко повернулася до Одеси

Режисерка Оксана Байрак, яка на початку повномасштабної війни перебувала в Одесі та згодом втекла до Росії, заявила що легко повернулася до України.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. Місцем свого перебування режисерка позначила Odessa Black Sea. Байрак, яка святкує День святого Миколая все ще 19 грудня, заявила, що їй вдалося повернутися до Одеси саме в цей день.

У фотоблогу зрадниця розмістила знімок статті, у якій йдеться, що Байрак "називає себе найбільшою патріоткою України" та "розмірялася повернутися до Одеси". Втім, згодом зрадниця цей пост з Instagram видалила. Що цим Байрак хотіла сказати - незрозуміло. Чи то вона вирішила комусь довести, що може приїхати до України з Росії коли їй заманеться, чи то й справді наразі перебуває там, належить розібратися СБУ.

Скрін з дивними заявами втікачки встиг зробити Telegram-канал "Культурна Прачечна":

"Тут Оксана Байрак пише, що повернулася із Москви до Одеси. СБУ, перевірте пліз, це прикол чи нє. Бо шось на душі неспокійно", - таким коментарем супроводила "Культурна Прачечна" пост Байрак.

Зрадниця Оксана Байрак неочікувано повернулася до Одеси / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Оксана Байрак перебувала в Одесі. У серпні Байрак, яка продожвувала сипати проросійськими поглядами, втекла до Росії. Там вона показалася у компанії російського актора-путініста Антона Батирєва. Згодом з'ясувалося, що Оксана Байрак під новим ім'ям та прізвищем розпочала роботу над російським серіалом для одного з пропагандистських каналів у РФ.

Читайте також: