Режисерка-втікачка Оксана Байрак змінила ім'я та прізвище і знімає серіал для пропагандистського каналу в РФ

Режисерка Оксана Байрак, яка втекла до Росії, зараз знімає там серіал для пропагандистського російського каналу.

Восьмисерійна мелодрама отримала назву "Дощ наприкінці літа", і окрім росіян, там знімаються й актори з України. Серед касту присутні одесит та син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд, акторка Лариса Удовиченко, яка мріяла придбати квартиру в Одесі.

Про знімання серіалу розповів російський актор-путініст Антон Батирєв у себе на сторінці в забороненій в Україні соцмережі. Також він запостив фото з тарілкою, на якій вказана знімальна група проєкту. І хоча режисеркою серіалу вказана Оксана Байрак, тим не менш на тарілці вона вказана під іншим ім'ям – Фрося Касьян. У коментарях юзери вже пожартували з цього: " Байрак у Пітері "під прикриттям", чи що?" – пишуть фани.

Оксана Байрак у Росії знімає серіал

Оксана Байрак у Росії знімає серіал

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Оксана Байрак перебувала в Одесі, але вже тоді висловлювала прихильність "братському народу" Росії. Влітку 2023 року її вже заскочили у Санкт-Петербурзі в обіймах російського актора і Z-патріота Антона Батирєва.

Оксана Байрак та Антон Батирєв

Тим часом український актор Назар Задніпровський нещодавно прокоментував втечу скандальної режисерки Оксани Байрак до країни-агресорки Росії. Він зазначив, що до початку повномасштабної війни вона знімала стрічки, кошти на які давала Росія, працювала з російськими акторами.

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