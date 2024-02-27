Режисеру Олексію Залевському необхідна термінова операція: Могилевська попросила про допомогу

Також артистка показала архівні кадри з режисером, які були зроблені під час знімань популярного шоу 2000-х "Шанс".

Відомий режисер та дизайнер Олексій Залевський страждає від тяжкої хвороби. Лікарі діагностували в нього некроз кісток.

Режисеру терміново необхідна операція, без якої він може припинити ходити. Хірургічне втручання коштує 14 тисяч євро, це понад 580 тисяч гривень. Ця сума для Залевського є непід'ємною. Сам режисер не розповідав про це публічно, адже вважає, що нині є люди, яким більше потрібна допомога.

Тож, проєкт ТСН.ua "Наодинці" оголосив про збір коштів на операцію Олексію Залевському. Наразі вже вдалося зібрати пів мільйона гривень. Як зізнався режисер, він навіть і не очікував такої допомоги. Утім, на операцію ще не вистачає близько 100 тисяч гривень.

Олексій Залевський

Олексія Залевського також активно підтримують знаменитості та просять йому допомогти. Зокрема, співачка Наталія Могилевська опублікувала архівні відео зі знімань популярної програми 2000-х років "Шанс", де вони разом знімалися. Виконавиця також закликала підтримати Залевського та долучитися до збору коштів на операцію.

Наталія Могилевська показала архівні відео з Олексієм Залевським та попросила допомогти режисеру

"Зірка програми "Шанс", талановитий дизайнер та стиліст Олексій Залевський потребує нашої допомоги. Як нещодавно з'ясувалося, у Льоші виявили некроз кісток, і тепер йому потрібна термінова операція. Сам він не хоче просити про допомогу, коментуючи це тим, що зараз і так багато зборів, і є люди, яким потрібніша поміч", - прокоментувала артистка.

Також Олексія Залевського підтримала співачка Оля Полякова. Вона опублікувала посилання на збір та попросила допомогти режисеру: "Дорогенькі, давайте допоможемо!".

Оля Полякова просить допомогти Олексію Залевському / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Даша Астаф'єва підтримала збір та закликала допомогти Олексію Залевському. Артистка зазначила, що українці разом можуть робити дива і допомогти талановитому дизайнеру: "Друзі, дуже прошу долучитися до збору та врятувати життя талановитого українця! Самі знаєте, що разом ми робимо дива!".

Даша Астаф'єва просить допомогти Олексію Залевському / Фото: instagram.com/da_astafieva

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