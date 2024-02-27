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Режисеру Олексію Залевському необхідна термінова операція: Могилевська попросила про допомогу

Режисеру Олексію Залевському необхідна термінова операція: Могилевська попросила про допомогу

Наталія Могилевська, Олексій Залевський

Також артистка показала архівні кадри з режисером, які були зроблені під час знімань популярного шоу 2000-х "Шанс".

Відомий режисер та дизайнер Олексій Залевський страждає від тяжкої хвороби. Лікарі діагностували в нього некроз кісток.

Режисеру терміново необхідна операція, без якої він може припинити ходити. Хірургічне втручання коштує 14 тисяч євро, це понад 580 тисяч гривень. Ця сума для Залевського є непід'ємною. Сам режисер не розповідав про це публічно, адже вважає, що нині є люди, яким більше потрібна допомога.

Тож, проєкт ТСН.ua "Наодинці" оголосив про збір коштів на операцію Олексію Залевському. Наразі вже вдалося зібрати пів мільйона гривень. Як зізнався режисер, він навіть і не очікував такої допомоги. Утім, на операцію ще не вистачає близько 100 тисяч гривень.

Олексій Залевський / ©
Олексій Залевський

Олексія Залевського також активно підтримують знаменитості та просять йому допомогти. Зокрема, співачка Наталія Могилевська опублікувала архівні відео зі знімань популярної програми 2000-х років "Шанс", де вони разом знімалися. Виконавиця також закликала підтримати Залевського та долучитися до збору коштів на операцію.

Наталія Могилевська показала архівні відео з Олексієм Залевським та попросила допомогти режисеру

Наталія Могилевська показала архівні відео з Олексієм Залевським та попросила допомогти режисеру

"Зірка програми "Шанс", талановитий дизайнер та стиліст Олексій Залевський потребує нашої допомоги. Як нещодавно з'ясувалося, у Льоші виявили некроз кісток, і тепер йому потрібна термінова операція. Сам він не хоче просити про допомогу, коментуючи це тим, що зараз і так багато зборів, і є люди, яким потрібніша поміч", - прокоментувала артистка.

Також Олексія Залевського підтримала співачка Оля Полякова. Вона опублікувала посилання на збір та попросила допомогти режисеру: "Дорогенькі, давайте допоможемо!".

Оля Полякова просить допомогти Олексію Залевському / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова просить допомогти Олексію Залевському / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Даша Астаф'єва підтримала збір та закликала допомогти Олексію Залевському. Артистка зазначила, що українці разом можуть робити дива і допомогти талановитому дизайнеру: "Друзі, дуже прошу долучитися до збору та врятувати життя талановитого українця! Самі знаєте, що разом ми робимо дива!".

Даша Астаф'єва просить допомогти Олексію Залевському / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва просить допомогти Олексію Залевському / Фото: instagram.com/da_astafieva

Реквізити:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

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