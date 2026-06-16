Режисер Андрій Білоус, узятий під варту через насильство й розбещення, схуд удвічі: деталі з СІЗО

Андрій Білоус

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У справі режисера Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві та зґвалтуванні студенток, з’явилися нові подробиці про його перебування в СІЗО — за словами адвоката, за кілька місяців під вартою він суттєво втратив вагу.

Близько восьми місяців колишній керівник Молодого театру перебуває в слідчому ізоляторі. Його захисник Володимир Клочков розповів, що найбільші труднощі виникли через особливості раціону режисера. Білоус дотримується вегетаріанства, а в умовах СІЗО, за словами адвоката, забезпечити звичне харчування вкрай складно. Саме це, стверджує сторона захисту, позначилося на його самопочутті. Водночас фізичний стан режисера, як запевняє адвокат, наразі кращий за психологічний.

«Є проблематика у зв’язку зі складністю харчування Андрія Федоровича. Він є вегетаріанцем, але перебування в слідчому ізоляторі не дозволяє людині харчуватися так, як він звик. Тому дуже мало є того, що він може вживати як їжу. І в зв’язку з цим в нього є проблеми зі станом здоров’я. Ми бачимо, скільки ваги втратив наш клієнт», — заявив Володимир Клочков у коментарі «Сніданку з 1+1».

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Андрій Білоус

Адвокат не уточнив, скільки саме кілограмів втратив його підзахисний. Водночас припустив, що за час перебування під вартою той міг схуднути майже удвічі. Крім фізичних змін, захист говорить і про складний моральний стан режисера. За словами Клочкова, команда Білоуса розраховує представити свої аргументи вже під час судового розгляду.

«Психологічно-моральний стан складний. Ми очікуємо, що вже в суді буде можливість дослідити всі докази та вислухати позицію сторони захисту», — зазначив адвокат.

Андрій Білоус / © ТСН/Неллі Ковальська

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи передано до суду. Сам Андрій Білоус відкидає всі обвинувачення та продовжує наполягати, що справа проти нього є «замовною кампанією».

Гучний скандал навколо режисера спалахнув на початку 2025 року після публічних звинувачень у домаганнях. Згодом про подібний досвід заявили й інші жінки. Слідство підозрює Білоуса у сексуальному насильстві та зґвалтуванні кількох студенток, серед яких, за даними правоохоронців, були й неповнолітні. Після резонансу його відсторонили від викладання та усунули від роботи в Молодому театрі. Пізніше режисер подав заяву на звільнення, а згодом оголосив про намір створити власний театральний проєкт. Сам він усі звинувачення категорично заперечує.

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Андрій Білоус / © ТСН/Неллі Ковальська

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Темляк після гучних обвинувачень у насильстві й розбещенні зробив несподівану заяву з фронту.

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