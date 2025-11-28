Режисер "Ти – Космос" Остріков розсекретив свої 10-річні стосунки і зізнався, коли зіграє весілля

Павло Остріков / © instagram.com/pavlo_ostrikov

Режисер фільму "Ти – Космос" Павло Остріков розсекретив свої 10-річні стосунки.

Знаменитість не приховує, що не самотній. Режисер на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що вже протягом 10 років перебуває в стосунках. Обраницею Павла Острікова стала письменниця Євгенія Бабенко. Вони почали зустрічатися саме тоді, коли режисер готував сценарій до фільму "Ти – Космос".

"Так, у мене є друга половинка. Це Євгенія Бабенко, письменниця, я її дуже кохаю. Ось 10 років ми разом. Я думаю, що ми зустрілись, коли я почав писати сценарій ( до фільму "Ти – Космос" – прим. ред.)", - говорить режисер Анні Севастьяновій.

Павло Остріков та Євгенія Бабенко / © instagram.com/pavlo_ostrikov

Парочка ще офіційно не одружена. Тим не менш, вони планують укласти шлюб. Ба більше, це станеться або цього року, бо наступного. Наразі закохані обирають обручки.

"Ми ще не одружені, але плануємо. Це буде цього року або наступного. Ми вже обираємо каблучки", - ділиться режисер.

