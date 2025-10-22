Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід: рішення суду після гучного скандалу

Андрій Білоус / © ТСН/Неллі Ковальська

Печерський райсуд Києва 22 жовтня 2025 року обрав режисеру Андрію Білоусу запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток.

Так, Білоус отримав тримання під вартою до 17 грудня 2025 року. Напередодні йому оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу. Прокурор у справі просив тримання під вартою, і суд задовольнив клопотання.

Захист Білоуса наполягав на іншому запобіжному заході, не пов’язаному з арештом. Після оголошення рішення режисера вивів конвой. Режисер відмовив ТСН у коментарі.

До слова, 21 жовтня Андрієві Білоусу оголосили підозру у сексуальному насильстві та зґвалтуванні. За даними слідства, нібито щонайменше від 2017 року він примушував студенток до статевих контактів без їхньої згоди та вчиняв інші акти сексуального насильства. Поліція задокументувала злочинні дії стосовно п’яти потерпілих, серед яких є неповнолітня. Сам режисер заперечує всі звинувачення.

Офіційно Білоус отримав підозри за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 152 — зґвалтування, вчинене повторно або щодо особи у певних обставинах (5–10 років ув’язнення);

ч. 3 ст. 152 — групове зґвалтування або зґвалтування неповнолітньої (7–12 років);

ч. 1 ст. 153 — сексуальне насильство, не пов’язане з проникненням (до 5 років);

ч. 2 ст. 153 — повторне сексуальне насильство або вчинене щодо близьких осіб (3–7 років).

За словами юристів, якщо провину Білоуса буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.