РФ "кинула" Каньє Веста з концертом: "дзвінок згори" все скасував, а росіяни залишились без грошей

Каньє Вест / © Associated Press

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Росія «кинула» скандального американського репера Каньє Веста з концертом.

Так, одіозний виконавець, який вихваляє диктатора путіна, зібрався у жовтні виступити в російському Санкт-Петербурзі. Вже й був оголошений анонс його концерту та почався продаж квитків. Зокрема, шоу мало відбутися на «Газпром Арені». Однак, схоже, там репера бачити не раді.

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У «Газпром Арені» заявили, що концерт Каньє Веста не відбудеться на цьому майданчику. Мовляв, організатори не заключили з ними договір. При цьому, концертний майданчик до цієї заяви про скасування рекламував виступ скандального репера та навіть розігрував квитки.

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Подейкують, що «Газпром Арена» відхрещується від концерту Каньє Веста не просто так. Раніше пропагандисти активно виступали проти шоу через антисемітські й пронацистські висловлювання виконавця та його недостатню лояльність до російської влади. Подейкують, що концертний майданчик отримав «дзвінок згори», після чого скасував концерт.

Анонс концертів Каньє Веста в РФ / © tour.yeezy.com

Самі ж організатори виступу Каньє Веста скаржаться на таку поведінку «Газпром Арени», але обіцяють, що шоу таки відбудеться, хоч й не зрозуміло, де саме. До речі, росіяни вже теж встигли обзавестися квитками. Тепер вони бідкаються, що залишились без грошей, і просять повернути їх.

Зазначимо, Каньє Вест останнім часом систематично попадає в різні гучні скандали. Найбільше критики репер зазнав через антисемітські та нацистські заяви. До слова, виконавець хвалив Гітлера та заперечував Голокост. Окрім того, Каньє Вест публічно висловлював свою прихильність диктатору путіну.

Нагадаємо, нещодавно американський репер Lil Pump приїхав до Москви розважати росіян. Однак виконавець одразу ж за це поплатився.

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