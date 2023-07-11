Ріанна на останніх місяцях вагітності приголомшила відвертою фотосесією у спідньому

Барбадоська співачка Ріанна навіть під час вагітності продовжує епатувати шанувальників своїми відвертими образами.

Цього разу виконавиця поділилася в Instagram кадрами з нової зухвалої фотосесії, в якій знялася тільки у спідньому. Ріанна похизувалася своїми формами та округлим животиком у яскравому рожевому комплекті від свого бренду білизни SAVAGE X FENTY. На фото фани також могли розгледіти татуювання зірки - наприклад, величезні крила, які Ріанна набила просто під грудями.

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Місця для фотосесії співачка обрала неочікуване - Ріанна похизувалася пікантним образом на тлі стелажів з тканиною, з яких відшивають колекції зіркового бренду.

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

До речі, нещодавно Ріанна також знялася у "гарячій" фотосесії на пляжі - на фото вагітна співачка знялася топлес.

Зазначимо, що Ріанна та її бойфренд, репер ASAP Rocky разом виховують сина RZA, який народився 13 травня 2022 року. А вже у лютому 2023 зірка оголосила, що чекає на другу дитину.

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