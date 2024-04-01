Ріанна на тлі чуток про третю вагітність захопила пікантними знімками в спідній білизні

Барбадоська співачка Ріанна на тлі чуток про третю вагітність розбурхала уяву фанів спокусливими знімками.

Так, 36-річна зірка у своєму фотоблогу опублікувала серію фото, зроблених у ліжку. Для такого відвертого фотосету Ріанна приміряла декілька комплектів спідньої білизни в рамках рекламної кампанії її власного бренду одягу.

"Рахунок такий великий… Віднесіть його до іншої кімнати", - написала зірка під кадрами.

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Тож, Ріанна не квапиться підтверджувати чи спростовувати чутки й не дає жодних коментарів з цього приводу. Втім, шанувальники взялися прискіпливо розглядати знімки в надії віднайти відповідь на популярне запитання. До слова, деякі з них переконані, що на низці фото співачка спеціально намагається приховати свій округлий животик. А решта ж навпаки вважає ці фото спростовуванням чуток й наголошує, що такі форми Ріанна може мати тільки тому, що народила другого сина лише вісім місяців тому:

Ось чому тебе вважають вагітною! Ти маєш занадто чудовий вигляд

Ви взагалі тямите, як змінюється тіло під час і після пологів? Особливо, коли вона була вагітною вже двічі

Одне з фото принесе тобі ще одну дитину

Не кажіть мені, що підпис – це лірика до нової пісні

Ріанно, ми всі знаємо, що ти неймовірна, але коли альбом?

Нагадаємо, нещодавно 42-річна Лілія Ребрик зізналася, як минули її треті пологи та як вперше скористалася епідуральною анестезією.

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