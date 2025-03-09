Ріанна неочікувано показалася в пологовому з двома новонародженими синами

Артистка поділилася першими кадрами дітей, коли вони тільки-но з'явилися на світ.

Барбадоська співачка Ріанна показалася в пологовому з новонародженими синами від американського репера A$AP Rocky.

Так, пара виховує двох дітей. У травні 2022 року артистка народила сина Ноа, а в серпні 2023-го – Ріота. Знімками з хлопчиками виконавиця ділиться вкрай рідко. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Ріанна опублікувала в Instagram фото з синами. І кадри неабиякі, а з пологового будинку. Зокрема, співачка показала, якими були її діти, коли тільки-но народилися. До речі, Ріанна зазначила, що народжувала в прикрасах та сонцезахисних окулярах. У подробиці виконавиця попросила не вдаватися.

Ріанна з сином Ноа / Фото: instagram.com/badgalriri

Відповідними кадрами артистка поділилася з нагоди Міжнародного жіночого дня. Як зазначила Ріанна, народження синів – це її найбільше досягнення.

"Безсумнівно, найпотужніша річ, яку я коли-небудь робила як жінка…Мої маленькі дива! І так, я народжувала в перлах і сонцезахисних окулярах…Не питайте, багато чого відбувалося", - зазначила артистка.

Ріанна з сином Ріотом / Фото: instagram.com/badgalriri

Нагадаємо, нещодавно над обранцем Ріанни відбувся суд у США щодо справи про стрілянину. Співачка у сльозах відреагувала на вирок, який суддя оголосив A$AP Rocky.

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