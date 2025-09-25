- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
Ріанна стала мамою втретє та показала новонароджену донечку
Ріанна народила ще 13 вересня. Однак лише зараз артистка наважилася про це розповісти.
Барбадоська співачка Ріанна та її коханий, американський репер A$AP Rocky, стали батьками втретє.
Виконавиця нарешті народила омріяну донечку. Дівчинка з'явилася на світ 13 вересня, однак лише зараз артистка наважилася про це розповісти у своєму Instagram.
Зокрема, Ріанна опублікувала зворушливе фото. На знімку артистка тримала на руках новонароджену донечку, яка була закутана в рожеві пелюшки з бантиками. Виконавиця також не стала приховувати обличчя дівчинки, а одразу ж його показала. Ріанна та A$AP Rocky назвали донечку Рокі Айріш Мейєрс.
Зазначимо, виконавиця та її коханий також виховують двох синів. Первістка RZA артистка народила у травні 2022 року. Другий син пари Ріот з'явився на світ у серпні 2023-го.
До речі, Ріанна та A$AP Rocky офіційно не одружені. Однак після неочікуваної заяви репера парочку запідозрили в таємному весіллі.