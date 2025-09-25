ТСН у соціальних мережах

Ріанна стала мамою втретє та показала новонароджену донечку

Ріанна народила ще 13 вересня. Однак лише зараз артистка наважилася про це розповісти.

Ріанна та A$AP Rocky

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Барбадоська співачка Ріанна та її коханий, американський репер A$AP Rocky, стали батьками втретє.

Виконавиця нарешті народила омріяну донечку. Дівчинка з'явилася на світ 13 вересня, однак лише зараз артистка наважилася про це розповісти у своєму Instagram.

Зокрема, Ріанна опублікувала зворушливе фото. На знімку артистка тримала на руках новонароджену донечку, яка була закутана в рожеві пелюшки з бантиками. Виконавиця також не стала приховувати обличчя дівчинки, а одразу ж його показала. Ріанна та A$AP Rocky назвали донечку Рокі Айріш Мейєрс.

Ріанна з новонародженою донькою / © instagram.com/badgalriri

Зазначимо, виконавиця та її коханий також виховують двох синів. Первістка RZA артистка народила у травні 2022 року. Другий син пари Ріот з'явився на світ у серпні 2023-го.

До речі, Ріанна та A$AP Rocky офіційно не одружені. Однак після неочікуваної заяви репера парочку запідозрили в таємному весіллі.

