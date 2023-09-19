Ріанна та A$AP Rocky вперше показали обличчя новонародженого сина

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky нарешті показали шанувальникам обличчя другого сина, який народився напочатку серпня.

35-річна виконавиця та її 34-річний обранець знялися у сімейній фотосесії із дома своїми дітьми. Кадрами з Ріанною та A$AP Rocky поділився відомий зірковий фотограф Майлз Діггз.

На одному з фото щасливий батько тримав новонародженого хлопчика на руках, а Ріанна зі старшим сином поруч з ними.

Ріанна з A$AP Rocky та синами / Фото: instagram.com/diggzy

Ріанна відреагувала на публікацію в коментарях коротким підписом "Хлопці Майерс (справжнє прізвище A$AP Rocky - ред.).

На іншому кадрі, який вже з'явився на сторінках відомого глянцю, зіркова матуся сама несла на руках свого малюка, якого дбайливо загорнула у теплу ковдру.

Ріанна з сином / Фото: instagram.com/voguemagazine

Також Ріанна показала, як бавиться з місячним сином. Попри стереотипи, співачка обрала для хлопчика затишний рожевий костюм та білі гольфи. Через це деякі коментатори припустили спершу, що у пари все ж таки народилася донька.

Ріанна з сином / Фото: instagram.com/voguemagazine

Окрім нових фото Ріанна та A$AP Rocky розсекретили повне ім'я свого молодшого нащадка. Так, хлопчик отримав ім'я Ріот Роуз. Таке ім'я зіркові батьки обрали не дарма, адже хотіла, щоб у хлопчика ім'я також починалося з літери "Р", як і в них та старшого сина.

Зазначимо, Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками у травні минулого року. У пари народився син, якого звуть RZA Athelston Mayers на честь репера Роберта Фіцджеральда Діггза, який виступав під псевдонімом RZA.

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