Ріанна у латексному міні засвітила оголену фігуру через півроку після пологів

Барбадоська поп-зірка Ріанна продемонструвала свою фігуру у всій красі.

Так, зірка прорекламувала звабливу латексну мінісукню власного бренду спідньої білизни Savage X Fenty. На сторінці в Instagram 34-річна РіРі запостила пікантне відео, у якому гладить себе та показує сексі-вбрання з усіх ракурсів.

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

На відміну від багатьох знаменитостей, які турбуються про те, що погладшали, Ріанна, яка півроку тому народила первістка, не переймається через зміни у своєму тілі, а навпаки – демонструє свої видатні принади.

Зокрема, не втратила РіРі нагоди засвітити оголені сідниці, які добре підкреслило вбрання її виробництва.

Своєю чергою, шанувальники не стали приховувати свого захоплення кумиркою: "Стає гаряче", "нічого собі, яка мамасіта!", "будь ласка, хтось викличте пожежників", "тепер зрозуміло, чому Рокі не пише нових пісень".

Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Нагадаємо, 13 травня цього року Ріанна та репер A$AP Rocky вперше стали батьками. Чутки про роман артистів ширилися ще від 2013 року – тоді A$AP Rocky виступив на концерті Ріанни Diamonds World Tour. Однак на той момент РіРі зустрічалася з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем.

Після трьох років стосунків, 2020-го року Ріанна пішла від Джаміля. А вже за декілька тижнів її помітили у компанії A$AP Rocky на благодійному концерті в Нью-Йорку, а згодом – на відпочинку на Барбадосі.

Пара не стала грати в схованки і 2021-го офіційно оголосила про свої стосунки. A$AP Rocky навіть публічно заявив, що Ріанна – кохання всього його життя.

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