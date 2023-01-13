Ріанна у напівпрозорому мереживному комбінезоні показала звабливі танці

Співачка Ріанна похизувалася своїми принадами у відвертому вбранні у новій рекламі свого бренду спідньої білизни Savage X Fenty.

Знаменитість вже представила нову колекцію спокусливого вбрання до Дня усіх закоханих, яке відзначають 14 лютого. У рекламній кампанії Ріанна показала звабливі танці у відвертому мереживному комбінезоні, якій підкреслив форми та глибоке декольте співачки.

Відео виконавиця поділилася в Instagram та натякнула, що на свято дівчатам краще дарувати не квіти.

"До біса троянди", - написала Ріанна.

Нагадаємо, свій бренд спідньої білизни Ріанна заснувала 2018 року. Амбасадорами бренду вже стали відомі моделі та знаменитості, такі як сестри Хадід, Джоан Смоллс, Джиа Вудс, Періс Гілтон та інші. Сама Ріанна також часто з'являється у рекламі свого бренду та демонструє колекції на подіумі.

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