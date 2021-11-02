Ріанна у сексапільній спідній білизні показала пишну фігуру

Артистка показала нові комплекти, розроблені її фірмою.
Барбадоська зірка Ріанна продовжує привертати увагу прихильників до власної колекції спідньої білизни, знімаючись у рекламній кампанії бренду.
Так, співачка продемонструвала нові комплекти. Відповідні світлини зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На фото знаменитість позувала у бордовій сексапільній спідній білизні.
Зауважимо, комплект складається з бюстгальтера, портупеї, трусиків, мереживної підв'язки та прозорих панчох.
До речі, Рірі вкотре показала фанам, що має неймовірну фігуру. Так, у зірки пишний бюст, апетитні стегна та струнці ніжки.
Цікаво те, що співачка для фото обрала незвичайний реквізит. Так, аби зробити знімки більш яскравими, зірка позувала біля масивних люстр.
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