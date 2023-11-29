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Ріанна на третій місяць після пологів показалася у спідньому і засвітила пишні форми

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Ріанна на третій місяць після пологів показалася у спідньому і засвітила пишні форми

Ріанна / Фото: Associated Press

Співачка влаштувала фотосесію для власного бренду білизни.

Барбадоська співачка Ріанна, яка у серпні 2023 року народила другого сина, знялася у зухвалій фотосесії у спідній білизні.

35-річна виконавиця вирішила не сидіти довго з малюком. Нині вона активно працює над розвитком власного бренду спідньої білизни. Так, артистка стала моделлю для нової лінійки.

Ріанна попозувала у спокусливому чорному бюстгальтері та блискучих сріблястих легінсах. Доповнила її образ яскрава червона помада та прикраси на тілі.

Ріанна / © instagram.com/savagexfenty
Ріанна / Фото: instagram.com/savagexfenty

Дещо раніше в Instagram бренду співачки вже показували кадри з Ріанною, де вона постала на високих підборах, а фани мали змоглу розгледіти її ніжки. Зокрема, на знімку знаменитість зображена у смарагдовій мініспідниці та сорочці відповідного кольору на голе тіло. Також для цього образу відома виконавиця підібрала чорний прозорий бюстгальтер з нової колекції свого бренду спідньої білизни.

Ріанна / © instagram.com/savagexfenty
Ріанна / Фото: instagram.com/savagexfenty

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Саша Бо також показала свої форми після народження третьої дитини. У фотоблогу вона поділилася відвертими фото свого тіла та розсекретила вагу на п'ятий день після пологів.

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Дата публікації
Перегляди
774
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