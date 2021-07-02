Ріанна у стрингах та панчохах влаштувала сміливий фотосет на ліжку

Артистка підтримала ЛГБТ-спільноту.
Барбадоська співачка Ріанна, яка нещодавно похизувалася апетитними сідницями, знову продемонструвала фанам апетитні форми.
Цього разу виконавиця влаштувала пікантну фотосесію на ліжку. На сторінці в Instagram артистка запостила серію знімків, на яких зображена у стрингах з зображенням веселки, а також у панчохах з різнокольоровою резинкою.
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Таким чином РіРі захотіла підтримати ЛГБТ-спільноту. Зазначимо, що увесь червень у світі вважався місяцем Прайду.
Підписники фотоблогу знаменитості не втратили нагоди засипати її компліментами:
- Неймовірно гарна і дякую за підтримку
- Яка ж ти сексі
- А без футболки було б ще краще
Нагадаємо, місяць тому апетитна Ріанна у в'язаній мінісукні продемонструвала пишні стегна.