Ріанна у стрингах та панчохах влаштувала сміливий фотосет на ліжку

Ріанна у стрингах та панчохах влаштувала сміливий фотосет на ліжку

Артистка підтримала ЛГБТ-спільноту.

Барбадоська співачка Ріанна, яка нещодавно похизувалася апетитними сідницями, знову продемонструвала фанам апетитні форми.

Цього разу виконавиця влаштувала пікантну фотосесію на ліжку. На сторінці в Instagram артистка запостила серію знімків, на яких зображена у стрингах з зображенням веселки, а також у панчохах з різнокольоровою резинкою.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Таким чином РіРі захотіла підтримати ЛГБТ-спільноту. Зазначимо, що увесь червень у світі вважався місяцем Прайду.

Підписники фотоблогу знаменитості не втратили нагоди засипати її компліментами:

Неймовірно гарна і дякую за підтримку

Яка ж ти сексі

А без футболки було б ще краще

Нагадаємо, місяць тому апетитна Ріанна у в'язаній мінісукні продемонструвала пишні стегна.

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