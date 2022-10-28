Ріанна випустила першу за шість років сольну пісню, яка стала саундтреком до фільму Marvel

Виконавиця RnB Ріанна вперше за шість років подарувала своїм шанувальникам сольну композицію під назвою Lift Me Up.

Лірична пісня стала саундтреком до нового фільму кіновсесвіту Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди", а також присвятою зірці першого фільму Чедвіку Боузману, який помер від раку 2020 року.

Композиція була написана Ріанною у співавторстві з продюсером та композитором Людвігом Йоранссоном, який працював над музичим супроводом фільму.

Фанати Ріанни були приголомшені таким чуттєвим поверненням зірки та неймовірно раді, що нарешті почули новий хіт від улюбленої співачки.

Я не можу припинити плакати. Твоя пісня неймовіра, Рі!

Невже вона повернулася! У мене мурахи шкірою.

Її голос націлений у саме серце!

Ріанна повернулася, щоб стати легендою!

Нагадаємо, що після народження первістка, яке відбулося у травні цього року, Ріанна стала рідше з'являтися на світських заходах. Однак два місяці тому зірку заскочили за прибиранням розкішного ресторану в Нью-Йорку.

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