Ріанна вийшла на зв'язок після новин про вагітність та показала чималий животик

Ріанна вийшла на зв'язок після новин про вагітність та показала чималий животик

Артистка незабаром народить первістка.

Барбадоська зірка Ріанна нещодавно повідомила про свою вагітність.

Так, вона тривалий час приховувала цю радісну новину. Втім, коли животик став надто округлим, артистка таки повідомила, що чекає на народження первістка.

Та у своєму Instagram знаменитість не поспішала публікувати фото, на яких вона зображена при надії. Через це прихильники артистки починали злитися. Вони у коментарях під старими знімками Рірі писали, що чекають на подробиці про вагітність виконавиці.

Зірка таки заспокоїла фанів та опублікувала фото, яке було зроблене у ванній кімнаті. На знімку співачка позувала перед камерою, демонструючи чималий округлий животик.

Ріанна вагітна / instagram.com/badgalriri

Зазначимо, про вагітність Ріанни стало відомо 31 січня. У Мережі з'явилися кадри, де зірка постала при надії. Батьком дитини став коханий співачки, репер A$AP Rocky.

У травні 2021 року виконавець офіційно підтвердив стосунки з Ріанною. Артист назвав РіРі коханням усього його життя.

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