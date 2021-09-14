Ріанна вперше зі своїм знаменитим бойфрендом вийшла в світ

Пара відвідала Met Gala 2021.

Барбадоська співачка Ріанна, яка нещодавно у спідньому влаштувала пікантний фотосет, вперше вийшла в світ зі своїм обранцем.

Так, 33-річна виконавиця завітала на Бал Інституту костюма Met Gala 2021, який відбувся у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, під руку з 32-річним репером A$AP Rocky.

Ріанна та A$AP Rocky / Associated Press

Ріанна обрала пишну чорну сукню, а її коханий не заморочувався над образом і просто огорнувся клаптевою ковдрою. Парочка не відходила одне від одного, трималася за руки, та щось одне одному нашіптували на вухо.

Ріанна та A$AP Rocky / Associated Press

Ріанна та A$AP Rocky / Associated Press

Зазначимо, що чутки про стосунки артистів ширилися ще від 2013 року, коли A$AP Rocky виступив на концерті Ріанни Diamonds World Tour. Втім, потім співачка мала серйозний роман із саудівським мільярдером Хассаном Джамілем. Зірка пішла від нього 2020-го після трьох років стосунків.

За декілька тижнів папараці заскочили Рірі та A$AP Rocky разом на благодійному концерті в Нью-Йорку, а згодом – на відпочинку в Барбадосі.

У травні цього року A$AP Rocky офіційно підтвердив стосунки з Ріанною. Артист назвав РіРі коханням усього його життя.

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