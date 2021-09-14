Ріанна вперше зі своїм знаменитим бойфрендом вийшла в світ

Пара відвідала Met Gala 2021.
Барбадоська співачка Ріанна, яка нещодавно у спідньому влаштувала пікантний фотосет, вперше вийшла в світ зі своїм обранцем.
Так, 33-річна виконавиця завітала на Бал Інституту костюма Met Gala 2021, який відбувся у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, під руку з 32-річним репером A$AP Rocky.
Ріанна обрала пишну чорну сукню, а її коханий не заморочувався над образом і просто огорнувся клаптевою ковдрою. Парочка не відходила одне від одного, трималася за руки, та щось одне одному нашіптували на вухо.
Зазначимо, що чутки про стосунки артистів ширилися ще від 2013 року, коли A$AP Rocky виступив на концерті Ріанни Diamonds World Tour. Втім, потім співачка мала серйозний роман із саудівським мільярдером Хассаном Джамілем. Зірка пішла від нього 2020-го після трьох років стосунків.
За декілька тижнів папараці заскочили Рірі та A$AP Rocky разом на благодійному концерті в Нью-Йорку, а згодом – на відпочинку в Барбадосі.
У травні цього року A$AP Rocky офіційно підтвердив стосунки з Ріанною. Артист назвав РіРі коханням усього його життя.