Ріанна вперше знялась із 7-місячною донечкою для обкладинки відомого глянцю: "Рокі затьмарила маму"

Ріанна / © Associated Press

Барбадоська співачка Ріанна вперше знялась із 7-місячною донечкою від коханого, американського репера A$AP Rocky, для обкладинки відомого глянцю.

Артистка наразі занурилась у материнство. Проте вона вкрай рідко привідкриває завісу особистого життя. Тим не менш, фани неабияк цікавляться, як там справи у виконавиці, її чоловіка та дітей. Тож, Ріанна трішки втамувала цей інтерес.

Зокрема, співачка знялась разом із донечкою на обкладинці відомого глянцю. Артистка із крихітною Рокі, але вже помітно підрослою, позувала для сторінок журналу W. Вони постали перед об'єктивами фотокамер в стильних образах від Dior.

Ріанна з донькою на обкладинці глянцю / © instagram.com/badgalriri

Артистка вже прокоментувала спільні знімання разом із донечкою. Співачка наголосила, що обкладинка просто неймовірна, а маленька Рокі затьмарила зіркову маму.

"Обкладинка, дівчата! Маленька Рокі видала щось реально потужне на своїй першій обкладинці! Прийшла на знімання просто затьмарила свою маму", - прокоментувала виконавиця.

Зазначимо, Ріанна від початку 2020 року перебуває в стосунках із репером A$AP Rocky. Разом пара виховує трьох дітей – 3-річного РЗА, 2-річного Ріота та 7-місячну Рокі.

