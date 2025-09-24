ТСН у соціальних мережах

Ріанну запідозрили у таємному весіллі з відомим репером: її обранець зробив неоднозначну заяву

Парочка вже декілька років поспіль інтригує та не дає фанам чіткої відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ріанна та A$AP Rocky

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Обранець співачки та бізнесвумен Ріанни заінтригував зізнанням про їхнє весілля.

Так, репер A$AP Rocky нещодавно в інтерв’ю ELLE красномовно натякнув, що вони з артисткою вже могли офіційно укласти шлюб. Зокрема, журналіст поцікавився у музиканта, коли ж відбудеться весілля з Ріанною, з якою вони чекають на третього малюка. На це A$AP Rocky відповів доволі загадково.

"Звідки ти знаєш, що я ще не одружений? Та однаково я не буду нічого підтверджувати", — розсміявся артист.

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Ріанна та A$AP Rocky / © Associated Press

Виконавець наголосив, що родина для нього — найвища цінність. Ба більше, він поділився думками про майбутнє поповнення. Наразі пара очікує на третю дитину, і хоча офіційно стать ще не відома, репер зізнався, що серцем відчуває — цього разу в них народиться донечка.

"Я сподіваюся, що це буде дівчинка. Я справді дуже б цього хотів. Ми молимося за дівчинку. Мені це потрібно. Першого разу ми хотіли знати стать дитини. Другого разу ми не хотіли знати. Третього разу теж не хочемо знати. Я відчуваю, що це буде дівчинка. Ця вагітність так відрізняється від двох попередніх", — додав він.

Цікаво, що чутки про одруження Ріанни та A$AP Rocky з’являються вже не вперше. Ще 2022 року в кліпі на пісню "D.M.B." репер освідчився коханій золотими грілзами із написом "Marry Me?" (вийдеш за мене заміж? — з англ.), а співачка відповіла згодою таким же аксесуаром з діамантами: "I Do". Тоді інсайдери стверджували, що все це нібито було не інсценуванням, а звісткою про реальне весілля закоханих, яке вони провели перед народженням первістка. Наразі ж вони виховують двох дітей і очікують на третього малюка, вкрай рідко афішуючи особисте життя.

Нагадаємо, нещодавно актора Кіану Рівза також запідозрили у таємному весіллі з американською художницею Александрою Грант. Агент зірки вже офіційно прокоментував чутки.

