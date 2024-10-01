Рибчинський пройшовся по зрадниці Повалій і різко до неї звернувся: "Ти для мене – труп живий"

Відомий композитор, поет та політик Євген Рибчинський емоційно пройшовся по зрадниці Таїсії Повалій, з якою колись приятелював.

Поет присвятив скандальній співачці промовистий вірш, який він опублікував у своєму Facebook. У поезії Євген Рибчинський різко звернувся до колишньої приятельки та висловив все, що про неї думає.

Зокрема, у вірші поет різко зазначив, що Таїсія Повалій "продала душу путіну". Рибчинський пише, що зрадниця співає для тих, хто знищує її рідну країну, відібрав Крим та перетворив Донбас на руїну. Поет зазначає, аби знав, що скандальна співачка зрадить Україну, то не писав би ніколи для неї пісень.

Євген Рибчинський написав вірш Таїсії Повалій / Фото: facebook.com/ERibchinskiy

Зазначимо, Євген Рибчинський та Таїсія Повалій раніше приятелювали. Зокрема, поет написав для скандальної співачки чимало пісень, які стали хітами, серед яких "Чортополох", "Не питай мене чому", "Просто Тая" та інші. Утім, їхня дружба припинилася багато років тому, коли артистка обрала Росію та зрадила Україну.

Нагадаємо, Таїсія Повалій ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди. Жахи, які зараз Росія коїть на українських землях, не змінили думку зрадниці. Артистка відмовчується про війну, розважає росіян та підігрує пропаганді. За таку позицію проти Повалій у жовтні 2022 року запровадили санкції. Нещодавно ж Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати у скандальної артистки все майно в Україні.

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