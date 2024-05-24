Рибчинський висловився про Малініна, що хоче воювати проти України: "Слава богу, Леонтьєв ще нічого не сказав"

Поет розсекретив, де зараз живе родина путініста.
Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський висловився про російського співака Олександра Малініна, якому свого часу писав пісні.
Так, раніше Малінін публічно заявляв про готовність воювати на боці окупантів і підтримав геноцид українців. Своєю чергою, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Юрій Євгенович, з яким свого часу співпрацював росіянин, розповів, що родина путініста перебуває за кордоном. Тим часом держава-терористка змусила Малініна стати на бік пропаганди просто посеред концерту.
"Я знаю, що його сім'я живе взагалі в Мюнхені. І діти за кордоном. Здається, дочка в Англії вчиться на оперну співачку. Він відмовчується, а його як то кажуть "поставили" в Саратові просто на концерті. Так мені розповідали. Що ж робити, шкода. Слава богу, що ще Валєра Леонтьєв нічого не сказав, а злиняв собі до Маямі, щоб не брати в цьому участь", - зазначив драматург.
Натомість Юрій Рибчинський визнав свою прихильність до російських артистів, які засудили звірства росіян і виїхали з країни. Зокрема, пригадав і зіркове подружжя Галкіна та Пугачової з дітьми.
"Водночас вважаю, що ще більше треба віддати мужності Арбеніній, Пугачовій, Галкіну, які не побоялися страшної машини. Ця ж держава може вбити. Не дай бог щось підсипати Аллі Пугачовій чи Ахеджаковій. Люди це розуміють, але знайти в собі мужність і сказати цьому "дракону" ні – це потужно", - наголосив артист.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський розповів про поповнення в родині та зізнався, що його син і онук пішли до ТрО.
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