Річард Гір зробив гучну заяву про Україну та відкрив світу очі на пропаганду Росії

Річард Гір / © Associated Press

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Голлівудський актор Річард Гір висловився про війну в Україні та пояснив, як Володимир Путін намагається виправдати агресію Росії через перекручування історії.

Зірка стрічок «Красуня» та «Хатіко» знову став на бік України. У новому інтерв’ю артист розкритикував кремлівську пропаганду та заявив, що заперечення української державності є свідомою політикою російського диктатора. На його думку, авторитарні режими не можуть існувати без маніпуляцій історичними фактами. Саме тому вони намагаються стерти національну пам’ять народів і поставити під сумнів їхню ідентичність. Гір переконаний, що так Кремль прагне надати своїм діям уявної легітимності.

«Щоб мати будь-яку легітимність, ви мусите переписати історію. Путін явно це робить, кажучи: „Ніколи не існувала Україна, ніколи не існувала українська мова, ніколи не існувала українська культура. Усе це повністю вигадано“. Ну, це неправда», — наголосив актор в інтерв’ю LTV Ziņu dienests.

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Річард Гір

Гір також звернув увагу на те, що подібні методи вже використовувалися іншими авторитарними режимами. Як приклад він навів політику Китаю щодо Тибету, де, за його словами, влада роками намагалася знецінити історію та культурну спадщину народу.

«Саме те, що китайці зробили з Тибетом, вони сказали: „Ніколи не існував Тибет, ніколи не існувала тибетська мова, ніколи не існувала тибетська культура“. Я маю на увазі, ви мусите знищити історію, щоб створити легітимність», — пояснив знаменитість.

Річард Гір

Річард Гір уже не вперше відкрито підтримує Україну та засуджує дії Кремля. Актор неодноразово наголошував, що війна Росії проти України має наслідки для всього світу, а перемога Києва є принциповим питанням для демократичних держав.

Нагадаємо, нещодавно дружина Річарда Гіра на рідкісних фото показала, яким було їхнє весілля 8 років тому.

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