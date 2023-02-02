Роковини смерті Кузьми "Скрябіна": гостросоціальні, влучні та пророчі пісні музиканта

Українського співака Кузьми Скрябіна не стало вісім років тому. Його життя забрала моторошна ДТП, в яку він потрапив 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині.

Натомість музика артиста стала справжнім надбанням сучасної української культури. Так, гурт "Скрябін" випускав хіти ліричні, жартівливі, романтичні та навіть експериментальні. Не цурався колектив співати й про гостросоціальні проблеми. Часом композиції колективу ставали дійсно пророчими.

Пісні "Скрябіна" досі слухають мільйони українців, їх переспівують чимало артистів, та вони лунають на радіостанціях.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала топ-15 хітів гурту "Скрябін".

"Старі фотографії"

Композиція грала й не на одному "Останньому дзвінку" у школі та випускному. Через цю композицію плакало чимало слухачів, адже слова життєві та пробирають до глибини душі. Разом з тим трек слугує нагадуванням, щоб зателефонувати друзям, зустрітися з ними та згадати минулі добрі часи.

"Випускний"

Ця пісня однозначно грала на кожному випускному у школі. Чимало випускників зустрічали під неї світанок.

"Мовчати"

Цю композицію Скрябін виконує разом зі співачкою Іриною Білик. Пісня є настільки душевної, що під неї плакало, закохувалося, розлучалося чимало слухачів.

"Спи собі сама"

Це одна з найчуттєвіших композицій гурту. Вона однозначно є лідеркою серед тих треків, які у компанії співають під гітару.

"Місця щасливих людей"

У пісні співається про інтимні почуття. Так, ліричний герой згадує місця, де йому було добре поруч з коханою.

"Мам"

Пісню Скрябін присвятив своїй мамі. Та вона стала настільки культовою, що й не один чоловік співав її для мами, трішки змінивши слова "і вже минула сорок третя осінь" на свій вік.

"То моє море"

Цю пісні можна неодноразово було почути під час відпочинку літнього спекотного дня. У композиції йдеться про бажання бути собою, свободу та втілення мрій.

"Кольорова"

Пісню не можна назвати повністю сповненою позитиву, однак вона однозначно може підняти настрій.

"Ти мені не даєш"

Пісню Скрябін заспівав зі співачкою Наталею Могилевською. Вони разом чимало працювали у парі ведучими і "не давали одне одному покою".

"Сам собі країна"

У пісні, яка була випущена далекого 2002 року, гурт торкається такої гостросоціальної теми, як еміграція з України. Зокрема, у композиції йдеться про те, що треба вміти любити свою країну та не стидатися цього.

"Хлопці-олігархи"

У композиції колектив висміює олігархів, які свої статки отримали незаконним шляхом.

"Люди, як кораблі"

Пісня випущена була під час подій Помаранчевої революції та має соціальний підтекст. Зокрема, це спостерігається в словах "ти не сестра моя".

"Дельфіни"

Композиція була представлена всього за день до трагічної загибелі Кузьми. А рядки пісні "зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря" набули нових сенсів.

"Кінець фільму"

Пісня вийшла за декілька днів до трагічної загибелі Кузьми. Слова тексту просто розчулюють до сліз. Ба більше, у композиції спостерігається, наче Скрябін відчував, що станеться: "А зараз вже кінець траси, машину у гараж, квасить, а зараз вже кінець…".

"С*ка-війна"

Пісня є однією з останнім композицій Скрябіна. Від початку повномасштабної війни композиція набула нових сенсів та просто пробирає до сліз.

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