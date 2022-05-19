Рідкісні кадри: який вигляд має лідер Kalush Orchestra без рожевої панами

Лідер гурту Kalush Orchestra чи не від початку своєї кар'єри асоціюється з рожевою панамкою.

Особливо, після перемоги на "Євробаченні-2022", де учасники, журналісті та глядачі також почали придивлятися до цього головного убору та одягати його.

Складно уявити, який вигляд має Олег Псюк без панамки, адже на всіх заходах, концертах він ходить саме в ній. Ба більше, у нього навіть на всіх фото красується панама. А фани навіть вже жартують, що він, мабуть, в ній і спить.

Утім, не завжди рожева панамка була фішкою Олега. На самому початку своєю кар'єри він її не одягав. Натомість віддавав перевагу показувати свою густу та коричневу шевелюру.

Ось, як, наприклад, на цих кадрах з відео з YouTube-каналу Battle Archive. Тоді Олег був учасником українського хіп-хоп проєкту та змагався у реп-батлах.

Фото: скріншот з відео

Фото: скріншот з відео

Та є й ще більш ранні фото Олега без панамки та вже з коротким волоссям. До слова, 2016 року Псюк намагався статися актором. Можливо, якби у нього все склалося з акторською кар'єрою, то він би не став репером.

Фото: acmodasi.com.ua

Фото: acmodasi.com.ua

До речі, глядачам "Євробачення-2022" теж поталанило побачити Олега без панамки. Коли ведучі конкурсу оголосили, що Україна перемогла, музиканти швидко побігли за лаштунки, аби підготуватися до виконання своєї переможної пісні Stefania. Коли на Олега одягали спеціальний навушник, панамку йому довелося зняти, і цю мить встигли зафільмувати камери.

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