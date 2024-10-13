Рідні Джастіна Бібера на тлі викриття справи P. Diddy стурбовані його станом: "Не знали, чи виживе"

Близьке оточення співака Джастіна Бібера занепокоєне його ментальним здоров'ям.

Річ у тім, що зірка ще зі свого дитинства поринув у шалену пізнаваність. Щоправда, якщо тоді його життя видавалося фанам казкою, то зараз у публічному просторі виринає чимало моторошних подробиць його реальних буднів. Зокрема, нещодавно Джастіна назвали однією з ймовірних жертв рук скандального репера P. Diddy. Ба більше, сам Бібер у своїй пісні нібито натякав на це. Також на це вказують численні архівні відео, на яких видно занепокоєння в очах співака-підлітка, який проводив час з магнатом в одній компанії й з'являвся разом з ним на різних іноземних шоу.

Так, з роками все таємне стало явним і внаслідок багатьох цивільних позовів P. Diddy було ув'язнено й уже призначено суд. Однак близьке оточення Бібера не припиняє хвилюватися за виконавця. Як стверджує інсайдер у виданні Page Six, рідні мають стійке переконання, що скандальний репер чинив з юнаком жахливі речі. На їхню думку, це й стало причиною, що вже у дорослому віці артист усе частіше проявляє недовіру до оточення та стає все більш замкненим. Мовляв, після арешту музичного магната залякування набуло ще більшої сили.

"Чи вірю я, що він був залучений до якоїсь дурної справи? Так. Він був підлітком. Він був найбільшою поп-зіркою у світі. Всі за нього переживали, і ми не знали, чи виживе він. Люди користувалися всім, що він робив. Члени сім’ї переймаються за Джастіна. Незрозуміло, чи скористався б P. Diddy Джастіном того часу, коли б його родина була поруч, а його менеджер Скутер Браун справді піклувався про нього", - сказав один інсайдер, який роками працював із командою Бібера.

Джастін Бібер / Фото: instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала про все, що відомо про скандали з P. Diddy й чому насправді його ув'язнили.

Читайте також: