Рідні хворого на деменцію Брюса Вілліса поділилися зворушливими кадрами з актором у день його народження

Голлівудський актор Брюс Вілліс відсвяткував свій день народження 19 березня в колі друзів та рідних.

Дружина зірки Емма Гемінг разом з його доньками, а також ексдружиною Демі Мур, влаштували для хворого на деменцію актора родинне свято. Зворушливим відео поділилася на своїй сторінці в Instagram колишня Брюса.

"З днем народження, БВ! Ми так раді, що змогли відсвяткувати твій день народження сьогодні. Любимо тебе і любимо нашу сім'ю. Дякуємо всім за любов і теплі побажання - ми всі їх відчуваємо", - підписала кадри Демі Мур.

Рідні заспівали для актора пісеньку "З днем народження" та підготували святковий пиріг зі свічками. На відео Брюс намагався бути активним та весело підтримував свою родину, підспівуючи їм. У кінці Вілліс ефектно задув свічки та прокричав "Ура!".

Проте уважні фани помітили, що з кожним разом Брюс має більш втомлений вигляд. До того ж, у кадрі зірка з'явився без переднього зуба, що теж схвилювало шанувальників.

Щасливі миті поруч з коханим на архівних кадрах також показала його дружина Емма. У своєму аккаунті вона розмістила романтичне відео з чоловіком. Емма зворушливо звернулася до Брюса та зізналася, що завжди буде любити його.

"Він - чиста любов. Його так люблять. І я буду любити його завжди. З днем народження, мій солоденький! Моє побажання Брюсу на день народження: продовжуйте тримати його в своїх молитвах і найвищих вібраціях, тому що його чутлива душа Риб відчує це! Дуже дякую вам за те, що ви також любите і піклуєтеся про нього", - написала Емма.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що в Брюса Вілліса діагностували одну з найважчих форм деменції - лобово-скорневу. Зараз хвороба активно прогресує та, на жаль, поки що немає ліків, здатних подолати її.

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