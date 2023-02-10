Рідні та друзі Брітні Спірс стурбовані психологічним станом співачки: "Боїмося, що вона може померти"

Психологічний стан американської співачки Брітні Спірс знову став темою для широкого розголосу.

Родичі та друзі знаменитості неабияк стурбовані за її життя, адже останнім часом вона перестала контролювати себе та вживати ліки, які їй назначив спеціаліст.

Як розповіли інсайдери таблоїду TMZ, зараз Брітні постійно приймає психотропні препарати, які ще більше стимулюють її нервову систему. Близькі зірки кажуть, що день і ніч у Спірс помінялися місцями, адже вдень вона спить, а вночі шукає собі заняття по дому.

Фото: instagram.com/britneyspears

Ба більше, стан співачки так сильно лякає її близьких, що вони хвилюються, аби це не призвело до фантальних наслідків.

"Боїмося, що вона може померти", - поділився інсайдер.

Чоловік зірки Сем Асгарі та її менеджер планували перевезти співачку до нового будинку в Лос-Анджелесі, аби там лікарі її оглянули та могли контролювати її нестабільний стан. Однак Брітні, коли дізналася про цю ідею була дуже зла.

Брітні Спірс з чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

Втім, сама Брітні звернулася до своїх шанувальників у Instagram та написала, що втомилася від чуток про себе. Зірка заявила, що залишає соцмережі, аби ніхто не турбував її.

"Мене нудить від того, що людям дозволено вигадувати історії про те, що я мало не померла... Я маю на увазі, що в якийсь момент достатньо! Ймовірно, мені доведеться припинити публікувати повідомлення в Instagram, хоча мені подобається це робити, очевидно, що є багато людей, які не бажають мені добра! Чесно кажучи, я зовсім не здивована... Я знову роблю все, що в моїх силах! Знову ж таки, опікунство закінчилося майже рік тому... Ні, друзі, зараз не 2007 рік... зараз 2023 рік, і я вперше готую домашню лазінню вдома! Нарешті запрацював камін у моїй вітальні! Як каже мій чоловік: "Не вірте всьому, що читаєте!". З усією моєю любов'ю до вас", - написала Брітні.

Нагадаємо, не так давно фанати Брітні Спірс викликали до її будинку поліцію, адже були налякані її несподіваним зникненням з соцмереж.

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