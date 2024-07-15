Рідні українки Гатчинс, яку випадково вбив Болдвін, різко відреагували на зняття з актора обвинувачень

Рідні та вдівець операторки з України Галини Гатчинс, яку під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив Алек Болдвін, різко відреагували на зняття з актора всіх обвинувачень у суді.

Родина операторки не згодна з рішенням судді. Вони переконані, що Алек Болдвін має відповісти перед законом за ненавмисне вбивство, адже він на знімальному майданчику таки стріляв із рушниці, яку націлив на людину.

"Припинення кримінальної справи проти Алека Болдвіна жодним чином його не реабілітує. Це не змінює того факту, що він убив Галину Гатчинс на зніманнях "Іржі". Це не змінює того факту, що він стріляв із зарядженої рушниці, націливши її на людину", - заявила прокурорка Глорія Олред, яка представляла інтереси сім'ї Гатчинс, пише New York Post.

Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Рідні операторки намагатимуться притягнути Алека Болдвіна до відповідальності, подавши проти нього цивільний позов. Таким чином вони прагнуть, аби всі актори та інші члени знімальної команди дотримувалися правил безпеки та не ігнорували їх, адже це може призвести до фатальних наслідків.

"Ми прагнемо притягнути до відповідальності Алека Болдвіна у нашому цивільному позові, на який не впливає рішення судді у цій кримінальній справі. Актори не мають особливого права ігнорувати правила безпеки користування зброєю. Ми всі зобов'язані одне перед одним забезпечити безпеку наших робочих місць", - зазначила Олред.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у жовтні 2021 року на зніманнях фільму "Іржа" сталася трагедія. Під час репетиції сцени Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс та поранив режисера. Виявилося, що зброя була заряджена бойовими патронами, а не бутафорськими. Зброярку вже притягнули до відповідальності. Тим часом Болдвіна після майже трьох років судів виправдали та зняли з нього всі обвинувачення.

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